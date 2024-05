Il Ministro Valditara firma decreto per nuovo Piano Asili Nido

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente promulgato un decreto destinato a un nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Questo Piano, in sintonia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a ampliare l’accesso agli asili nido al fine di migliorare l’istruzione sin dai primi anni di vita e fornire un supporto tangibile alle famiglie.

Risorse e Obiettivi del Piano

Le risorse per questo nuovo Piano derivano in parte da economie generate dal precedente Piano, varato l’anno scorso, e in parte da fondi aggiuntivi recuperati nel bilancio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo principale è incrementare i posti disponibili negli asili nido e raggiungere gli standard europei previsti dal PNRR. Il Ministro Valditara ha sottolineato l’importanza strategica di questo investimento per migliorare il sistema educativo nel suo complesso e per sostenere le famiglie, in particolare le donne, nel bilanciamento tra lavoro e maternità.

Dettagli del Decreto e Distribuzione delle Risorse

Il decreto non solo assegna e mobilita le risorse disponibili, ma stabilisce anche criteri chiari per la loro distribuzione tra i Comuni. Questi criteri considerano la copertura attuale del servizio negli asili nido per bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, la popolazione residente e il numero di bambini nella stessa fascia di età. Le città metropolitane beneficeranno di una quota delle risorse indipendentemente dal livello di copertura già raggiunto. Inoltre, il decreto prevede la possibilità per i Comuni più piccoli di candidarsi, anche attraverso collaborazioni con Comuni limitrofi, al fine di garantire una gestione più efficiente dei servizi.

Questo decreto rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell’accesso agli asili nido in Italia, supportando simultaneamente le famiglie e contribuendo alla realizzazione degli obiettivi educativi e sociali del Paese.