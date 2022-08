Il mistero Caravaggio, romanzo di Annalisa Stancanelli

Annalisa Stancanelli, dirigente scolastico di un Istituto comprensivo di Siracusa, esperta di Archimede e Caravaggio (ha scritto: Forse non tutti sanno che Caravaggio, Newton Compton; Il Vendicatore oscuro, Electa; Mistero siciliano, Mursia; Archimede e l’enigma della Sfinge, Youcanprint; Archimede e il mistero del planetario, Melino Nerella; Archimede deve morire, Oakmond Publishing), nonché di storia della città aretusea e di storia dell’arte, torna in libreria con un altro thriller che già dalle prime pagine intriga per il suo antefatto che porta immediatamente nell’oscuro bunker di Hitler nella Berlino del 1945, pochi giorni prima della sua conquista da parte delle truppe russe. E proprio nella stanza in cui Eva Braun tra poco sposerà il dittatore compare un quadro di Caravaggio, Ritratto di cortigiana, trafugato, come tante altre opere d’arte, dalle truppe naziste e ora a disposizione del feticismo di cui il dittatore tedesco era oppresso.

Con lui una esperta d’arte svizzera, tanto conturbante quanto infida, ma indispensabile nel romanzo per creare l’elemento di rottura utile per creare la giusta dose di suspence e non smettere mai di leggere il libro per arrivare alla conclusione finale. Con lei un altro turbinio di sinistri personaggi che si incontrano e si intrecciano fra frati cappuccini, mercanti d’arte di ogni nazione, funzionari ministeriali, esperti d’arte e di storia e pure di assassini pronti ai più efferati delitti per possedere queste opere dal valore culturale e materiale immenso.