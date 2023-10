Il Papa incontra gli studenti, per un evento internazionale. Presenti anche Mr Rain e Beret

Il Papa incontra gli studenti, per un evento internazionale. Presenti anche Mr...

Il 6 novembre, a partire dalle ore 15.20, sarà trasmesso (diretta TG1, V2000 e il Centro Televisivo Vaticano) uno speciale evento: “I bambini incontrano il Papa”. L’incontro prevede la partecipazione di più di settemila bimbi provenienti da 84 Paesi del mondo. È patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

A partecipare anche una delegazione di 95 alunne e alunni di sei scuole elementari e medie della Sicilia. Durante l’incontro il cantante Mr. Rain e l’artista spagnolo Beret canteranno insieme una versione inedita di ‘Supereroi’ in italiano e spagnolo. L’esibizione sarà accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano.

“In questi mesi così drammatici per il mondo – dichiara padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento – quest’incontro apre la strada da intraprendere, ripartire dai più piccoli. Nell’ora più buia il Santo Padre ci dona uno spiraglio di luce ‘impariamo dai bambini e dalle bambine’. Di fronte all’inferno della guerra, la Chiesa offre la bellezza della pace”.

“Un incontro straordinario e un’occasione unica per le alunne e gli alunni delle nostre scuole siciliane – dice il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro -. Papa Francesco ha affrontato in diversi suoi interventi il temadel futuro dei bambini, una questione urgente e cruciale nel nostro tempo”.