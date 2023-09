Il PEI: struttura e contenuti per la realizzazione di un ambiente scolastico inclusivo

Il PEI: struttura e contenuti per la realizzazione di un ambiente scolastico...

Annualmente il GLO (gruppo di lavoro operativo), entro il mese di ottobre, deve elaborare il PEI sulla base dei domini indicati nelle linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, quindi del profilo di funzionamento ai fini dell’inclusione scolastica del soggetto disabile.

Struttura

Il PEI è un progetto educativo volto a dare risposte concrete alle esigenze del soggetto disabile ed è strutturato in modo da mettere in risalto gli obiettivi educativi, apprenditivi, relazionali e inclusivi che una scuola inclusiva intende raggiungere attraverso: attività didattiche, strumenti, sussidi e un’organizzazione dell’ambiente d’apprendimento capace di garantire il pieno rispetto della dignità umana attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana.

Elementi costitutivi del PEI

Per la costruzione del PEI, i docenti che interagiscono con il soggetto disabile procedono inizialmente con un’attività di osservazione sistematica al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici sulla scorta dei domini indicati nel profilo di funzionamento; domini che corrispondono alle dimensioni per ciascuna delle quali sono da individuare: obiettivi ed esiti attesi, interventi didattici e metodologici, articolati in attività e strumenti.

Elaborazione degli interventi

A seguito dell’osservazione sistematica dei docenti e dell’interazione con il soggetto disabile possono elaborare degli interventi che tengano conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:

• la dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione;

• la dimensione della comunicazione e del linguaggio;

• la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento;

• la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento;

Ambiente di apprendimento inclusivo

Sarà compito dei docenti e di tutti gli operatori scolastici prevedere, organizzare e realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Contenuti

Il PEI oltre a contenere un “Quadro informativo” redatto dai genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità contiene:

• i percorsi e le attività specifiche

• gli strumenti e i sussidi anche tecnologici;

• i criteri e i metodi di valutazione;

• le forme di collaborazione tra scuola famiglia ed extra-scuola.



Valutazione

Nel PEI inoltre sono indicati i criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici, ossia se il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe, ovvero se è valutato in base a criteri personalizzati, finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi. fermo restante che la valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del consiglio intersezione nella scuola dell’infanzia e del consiglio d’interclasse nella scuola primaria.