Il Piano dell’offerta formativa (PEI) cos’è, chi lo compila, e a che serve.

La Repubblica, nel garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile ne promuove la piena inclusione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

Inclusione scolastica

In una scuola quale istituzione intenzionalmente educativa, volta a promuovere l’inclusione di tutti e di ciascuno assume particolare rilevanza la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Cos’è il PEI

E’ il documento elaborato dal GLHO (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo), al fine di promuovere una completa inclusione del soggetto disabile.

Membri del GLHO

Al fine di stilare la programmazione degli interventi inclusivi per l’alunno disabile, la normativa ha previsto la costituzione di un gruppo operativo di cui fanno parte oltre al dirigente scolastico, tutti i docenti della classe dove è iscritto l’alunno, gli operatori socio-sanitari referenti del caso specifico, i genitori dell’alunno e ove vi siano esperti proposti dalla famiglia.

Contenuti del PEI

Il PEI è uno strumento flessibile nel quale, dall’analisi dell’alunno disabile e dal suo funzionamento, sono indicati e programmati:

gli obiettivi educativi , istruttivi e formativi adeguati alle specifiche esigenze del soggetto interessato;

, istruttivi e formativi adeguati alle specifiche esigenze del soggetto interessato; le m etodologie e le strategie per la realizzazione degli obiettivi;

per la realizzazione degli obiettivi; i criteri per verificare e valutare il processo migliorativo del soggetto.

Docente di sostegno

E’ indubbio che un ruolo rilevante nel processo inclusivo dell’alunno disabile sia determinato dal docente di sostegno, il quale opera all’interno della classe come perno centrale del processo inclusivo, in questo senso non è il docente dell’alunno, ma uno specialista che opera per dare risposte concrete ai bisogni inclusivi di tutta la classe.

Verifica intermedie e finale

Il PEI va rivisto periodicamente durante l’anno scolastico al fine di: dare riscontro al processo formativo dell’alunno disabile, verificare l’efficienza e l’efficacia delle strategie adottate, individuare gli elementi chiave per organizzare il PEI per l’anno scolastico successivo.