Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film sul giovane vittima di bullismo. Arisa scrive la colonna sonora: “Anche io bullizzata a scuola”

La storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita il 20 novembre 2012 dopo aver subito continui atti di bullismo, torna a scuotere le coscienze attraverso il film “Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa”, diretto da Margherita Ferri. Questo film, ispirato a una tragica storia vera, non è solo un’opera cinematografica, ma un potente richiamo all’importanza di affrontare e prevenire il bullismo nelle scuole.

Al centro della pellicola c’è l’esperienza scolastica di Andrea, interpretato da Samuele Carrino, un adolescente che, come tanti altri, cercava il suo posto nel mondo e tra i compagni di scuola. Ma quella scuola, che dovrebbe essere un luogo sicuro di crescita e di scoperta, si è trasformata per lui in un teatro di crudeltà e incomprensione. Il bullismo, rappresentato dal personaggio di Christian (Andrea Arru), non è solo una violenza fisica, ma un lento e doloroso isolamento che può spezzare anche gli animi più forti.

Nel film, Claudia Pandolfi interpreta il ruolo di Teresa Manes, la madre di Andrea, una figura centrale nel dramma familiare che si svolge tra le mura domestiche, dove il dolore si mescola con l’amore e il senso di impotenza. Corrado Fortuna veste i panni del padre, un uomo costretto a fare i conti con un dramma che nessun genitore dovrebbe mai vivere.

La colonna sonora del film è arricchita dalla voce intensa di Arisa, che con il brano “Canta Ancora” riesce a trasmettere tutta l’emozione e la vulnerabilità legate al tema della perdita e della speranza. L’artista, toccata profondamente dalla storia, ha rivelato a Repubblica: “Quando ho letto il copione ho pianto tanto. Ho vissuto gli anni della scuola, ho vissuto la fiducia che viene riposta in qualcuno e che poi viene tradita. Sono stata bullizzata, ma l’ho sempre presa con filosofia”.

Arisa, con il suo racconto personale, pone l’accento sull’universalità del dolore che può nascere da esperienze scolastiche negative e sul difficile compito di affrontare la sofferenza. Il suo brano, scritto in un momento in cui stava affrontando le difficoltà legate alla malattia della madre, diventa un messaggio di solidarietà e comprensione: “La gente immagina che noi personaggi famosi abbiamo vite bioniche, invece siamo fatti di carne, ossa e ciccia. E cellulite”.

L’uscita del film, prevista per il 10 ottobre, non è solo un appuntamento cinematografico, ma un’occasione per riflettere su quanto sia fondamentale creare un ambiente scolastico inclusivo e sicuro per tutti.