Il rappresentante dei genitori nei Consigli di classe e di istituto che ruolo ha? Quali compiti e responsabilità? Il corso

Cosa fa esattamente un genitore rappresentante di classe? Qual è il suo ruolo? Non tutti sono consapevoli dell’importanza di questa figura nel contesto scolastico, dei suoi compiti, delle sue responsabilità. Non a caso un recente corso sull’argomento, organizzato dall’Associazione AGeToscana, ha riscosso successo e clamore, acquisendo un gran numero di iscritti.

Centinaia e centinaia di rappresentanti di classe di ogni parte d’Italia, infatti, pare si siano dichiarati interessati e parteciperanno all’evento formativo “Il Rappresentante di classe, tra genitori e scuola” che si terrà in diretta sulla pagina Facebook AGeToscana martedì 15 novembre 22 dalle ore 21:00 alle 22:00.

L’invito è stato diffuso a una buona metà degli istituti scolastici italiani e le reazioni sono state interessanti, ci raccontano i referenti dell’Associazione: “In meno di una settimana, 274 rappresentanti di classe si sono iscritti anche al gruppo Facebook di consulenza gratuita Genitori nella scuola per poter scaricare le slides e i materiali, moltissimi hanno rilanciato l’evento ai propri amici e c’è stato chi candidamente ha dichiarato: State scherzando? Un corso per rappresentanti di classe?!? e poi Cioè un corso dove si spiega cosa il rappresentante di classe non dovrebbe assolutamente fare e invece fa?“

Intanto nel Gruppo sono state postate domande che danno l’idea dell’interesse che ruota attorno alla questione:

“La nostra preside ha integrato i posti rimasti scoperti sorteggiando i rappresentanti fra i genitori della classe: si può fare?”;

“una famiglia ha chiesto le dimissioni del rappresentante; chi provvede, il dirigente? Le insegnanti non hanno saputo dirci”;

“è vero che i genitori di due gemelli nella stessa classe votano due volte? A noi del seggio il dirigente ha detto di fare così, altrimenti non torna il numero dei votanti”;

“si può chiedere il rinvio del Consiglio di classe se la convocazione non è arrivata a tutti?”

Partecipando sarà possibile postare le domande e ottenere risposta dai relatori.

L’evento, organizzato dalle Associazioni Genitori A.Ge. di ogni parte d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia ed aperto anche agli studenti, rimarrà disponibile sulla pagina Facebook di AGe Toscana. Per ricevere le slides o per chi desidera una consulenza è possibile iscriversi gratuitamente al gruppo Facebook Genitori nella Scuola.