Il Sistema informativo Excelsior: una mappa delle opportunità per aiutare i giovani a decidere cosa fare nel futuro

Il difficile incontro tra domanda e offerta di lavoro, che nel 2022 ha interessato il 40% delle assunzioni che le imprese avevano in programma, potrebbe ulteriormente acuirsi nel 2023, arrivando a interessare 2,4 milioni di posizioni lavorative.

Per contrastare questo problema alla radice, occorre partire dalla scuola e dai giovani, affinché entrambi conoscano e comprendano meglio le esigenze del mondo dell’impresa.

Con questo obiettivo la Banca dati Excelsior raccoglie e rende disponibili i dati statistici sui fabbisogni delle imprese per professione, settore e titolo di studio, fornendo annualmente anche i dati di previsione sull’andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Excelsior è un valido strumento per orientare i giovani nella scelta del proprio percorso formativo verso il mondo del lavoro. Fotografa da un lato i fabbisogni espressi dalle imprese e dall’altro le opportunità offerte dalla filiera formativa tecnico-professionale, dall’istruzione tecnica superiore (ITS) e dai percorsi anche universitari dell’area STEAM (Science, Technology, Engeenering, Art, Mathematics).

Gli studenti possono usare, quindi, questa mappa delle opportunità che può aiutarli a decidere cosa fare nel loro futuro.

La Banca dati Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ed è aggiornata mensilmente attraverso questionari indirizzati ad un campione di imprese con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio. Ad oggi è considerata una delle più ampie indagini previste dal Programma Statistico Nazionale.

Il Sistema Informativo Excelsior propone inoltre anche una web app dedicata agli studenti e alle famiglie: “excelsiorienta”

Excelsiorenta è il portale che Unioncamere ha ideato per aiutare studenti e studentesse a orientarsi nel mondo del lavoro. Infatti, la Web App si rivolge a due tipi di utenti: da una parte, i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e degli istituti superiori; dall’altra, i genitori e gli insegnanti che sono chiamati a guidare i più giovani e aiutarli a diventare sempre più consapevoli del contesto – sia formativo sia professionale – che li circonda.

E a fare da bussola per l’orientamento, c’è OrientaGame un quiz di autovalutazione attraverso cui scoprire i propri punti di forza, riconoscere le proprie passioni e identificare le motivazioni che ti spingono ad agire e a mettersi in gioco. Valori, attitudini, competenze: sono queste le aree di indagine in cui si possono trovare le domande a cui rispondere per ricevere un “identikit” della propria “personalità lavorativa”. Un buon punto di partenza per orientare le proprie scelte di studio o di carriera verso un futuro realmente in linea con le proprie caratteristiche.

