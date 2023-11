Il Sistema informativo Excelsior vi aspetta al Job&Orienta

Il Sistema informativo Excelsior è un valido strumento per orientare i giovani nella scelta del proprio percorso formativo verso il mondo del lavoro. Fotografa da un lato i fabbisogni espressi dalle imprese e dall’altro le opportunità offerte dalla filiera formativa tecnico-professionale, dall’istruzione tecnica superiore (ITS) e dai percorsi anche universitari dell’area STEAM (Science, Technology, Engeenering, Art, Mathematics).

Gli studenti possono usare, quindi, questa mappa delle opportunità che può aiutarli a decidere cosa fare nel loro futuro.

Si tratta di una vera e propria banca dati realizzata e gestita da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ed è aggiornata mensilmente attraverso questionari indirizzati ad un campione di imprese con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio. Ad oggi è considerata una delle più ampie indagini previste dal Programma Statistico Nazionale.

Come già da diverse edizioni, il progetto Excelsior anche quest’anno partecipa a Job&Orienta, il salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che giunto alla 32esima edizione, si terrà da mercoledì 22 a sabato 25 novembre 2023, in fiera a Verona.

“Orientamento made in Italy” è il focus tematico scelto in questo anno che l’Europa ha voluto dedicare alle competenze.

Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la manifestazione, a ingresso libero, oltre ad essere un’occasione di confronto e formazione per gli operatori del settore, intende accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nella scelta del percorso formativo, ma anche supportare i giovani che vogliano approfondire le proprie competenze o siano in cerca di occupazione. Un’attenzione particolare come sempre è dedicata a valorizzare le esperienze di dialogo e collaborazione tra scuole e imprese, a raccontare i cambiamenti del mondo del lavoro, a far luce sulle competenze più richieste e le figure professionali più ricercate.

Il sistema informativo Excelsior partecipa al Job&Orienta 2023 con il grande Evento di premiazione “Storie di alternanza e competenze” e con 5 seminari da non perdere su vari temi dedicati agli studenti e ai docenti. Ecco il programma degli appuntamenti.

22 novembre 2023

Ore 12.00 excelsiorienta, l’app del Sistema camerale per l’orientamento degli studenti

Ore 14.00 La collaborazione Unioncamere – ITS Italia per la competitività del Made in Italy

Ore 15.00 Competenze di cittadinanza per le transizioni e il futuro. Un modello di certificazione promosso dal Sistema camerale

23 novembre 2023

Ore 09.30 Certificazione delle competenze in PCTO e competitività del Made in Italy. Presentazione dei risultati per i settori meccatronica, turismo, tessile-abbigliamento-moda

Ore 13.00 Competenze imprenditive: dal caso agrario-agroindustria un modello per la crescita del capitale umano

Ore 15.00 Grande evento su “Storie di alternanza e competenze” Premiazione dei progetti vincitori della sesta edizione del Premio Unioncamere, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Scegli l’evento che ti interessa e iscriviti, la tua partecipazione può essere sia in presenza che a distanza.

