Il testo di Annalisa “Mon amour” riscritto e dedicato alla dirigente scolastica, il video di un gruppo di docenti

La canzone Mon Amour di Annalisa non spopola solo sulle piattaforme digitali di musica e sui social, ma anche tra i banchi di scuola. Infatti, il testo, modificato ad hoc, è stato cantato da un gruppo di docenti dell’I.C. Massari Galilei di Bari per concludere in bellezza l’ultimo collegio docenti. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook della scuola, è ormai diventato virale.

Ma cosa ha reso divertente e simpatico il riadattamento della canzone? Il fatto che la destinataria è la dirigente scolastica, Alba Decataldo.

Ecco qui di seguito, il testo integrale.

Quindi riposiamo oppure no oppure no?

Stanchi noi professor, io crollerò.

Oggi è il nostro ultimo collegio,io ci sto, prima o poi finirò…

E domani non lavoro quindi

Uh,ce ne stiamo distesi

Ah,sui progetti già spesi

Uh,colazione alle 10

Ah,con gli esami di ieri…

Sì, ma io il riposo me lo immagino,dovrei, non dovrei dirti che…

Ho visto lei che chiama lui, poi chiama lei, poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

se no facciam la strage stasera

fino a settembre giuri,

sia seria non convochi lui e neanche me

Ho visto lei, che chiama lui,

poi chiama lei,

poi chiama me,

Dirigente tu non chiamarci più…disperata sono guerriera

per Lei potrei finire in galera

Ehi! ALBA… Cambia idea!!!

Lei (na-na-na, na-na-na-na) Lei,

(na-na-na-na) (Na-na-na-na-na-na-na)…

Lei, un dirigente tecnico, per noi su Argo c’è l’arsenico Io le do na “sola” come minimo

Io non torno, non rispondo, non ci sto!

E domani non lavoro quindi

Uh, stiamo al mare distesi

Ah, le mie ferie già presi

Uh, coi verbali completi

Ah, gli scrutini li feci

Si ma io il riposo me lo immagino

dovrei, non dovrei dirti che

Ho visto Lei che chiama lui

che chiama lei poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

Se no facciam la strage stasera fino a settembre giuri,

sia seria non convochi lui e neanche me

Ho visto lei che chiama lui

poi chiama lei poi chiama me

Dirigente tu non chiamarci più

disperata sono guerriera per Lei potrei finire in galera

Ehi ALBA… Cambia idea!!!

Lei (na-na-na, na-na-na-na) Lei, (na-na-na-na)”