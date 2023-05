Il turismo traina: creati oltre 200mila posti. Implementare storia dell’arte e lingue straniere

In quattro mesi, sono stati creati oltre 200.000 posti di lavoro, circa la metà di quelli attivati complessivamente nel corso dell’anno precedente: lo sottoscrive la nota “Il mercato del lavoro: dati e analisi”, a cura del ministero del Lavoro, Banca d’Italia e Anpal.

La domanda di lavoro è stata trainata soprattutto dai servizi, in particolare dal turismo per il cui settore in due mesi sono stati creati oltre 100.000 posti. Infatti, come ribadisce la nota del ministero-Bankitalia-Anpal, la domanda di lavoro è stata trainata dai servizi e soprattutto dal turismo, dove sono stati creati poco meno di 40.000 posti di lavoro in pochi mesi, cioè circa un terzo del totale.

Questi doti dovrebbero dunque fare riflettere e mettere in allarme il ministero dell’istruzione in accordo con quello del Lavoro e del turismo, cercando di ricostruire gli istituti a indirizzo turistico, quelli smantellati da Gelmini, favorendo lo studio delle lingue europee, aumentandone quini le ore di insegnamento, con affiancamento della relativa docente madre-lingua, e la Storia dell’arte che pare essere la cenerentola degli insegnamenti, tant’è che è stata tagliata dal primo biennio dell’istituto tecnico per il turismo, un indirizzo di studi dove è materia fondamentale, anche se rimangono due ore settimanali di “arte e territorio” in terza, quarta e quinta.