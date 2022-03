Il vaccino deve diventare obbligatorio per tutti, anche per gli studenti

Il Vaccino Anti Covid deve diventare obbligatorio per tutti ed essere uno dei vaccini richiesti ai ragazzi per iscriversi a scuola.

Sono una docente d’Inglese nella scuola Secondaria di II Grado, insegno in un Liceo.

Mi sono vaccinata subito ed ho promosso la vaccinazione ed ho sempre detto a tutti, alunni compresi che è importante fondamentale per combattere questa malattia.

Ora si vuole togliere l’obbligo perché ormai ne siamo fuori!

Sbagliato! Il virus c’è e continuerà ad esserci e d’inverno aumenterà ma grazie alle vaccinazioni potremo svolgere una vita normale come abbiamo fatto durante questo autunno inverno. I colleghi contrari ai vaccini che sono stati sospesi stanno esultando pensando che loro hanno fatto bene, perché tanto da Giugno l’obbligo sparirà mentre noi che ci siamo vaccinati siamo stati dei cretini.

Come mai nessuno capisce o fa finta di non capire che tutti devono ringraziare noi che ci siamo vaccinati? Se non ci fossimo vaccinati saremmo ancora chiusi in casa! E non possiamo farlo! Non possiamo tornare alle chiusure o alla Dad! Quanto abbiamo dovuto recuperare a causa della didattica a distanza!

Pensiamo ad esempio al turismo. Ai viaggi! Ai teatri, ai cinema, alle palestre e scuole di danza! Sono 2 anni che non fanno quasi nulla. Adesso che possiamo tornare a svolgere tutte le attività senza problemi vogliamo annullare tutto? Affidandoci alla maturità delle persone? Sperando che poi si vaccineranno di spontanea volontà?

Se non resta obbligatorio, l’anno prossimo non si vaccinerà più nessuno e a Novembre saremo punto e daccapo

Carmen Ruffo