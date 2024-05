Il Vaticano ospita l’Incontro Internazionale del Senso, tra gli ospiti rettori, leader culturali, giovani influenti e artisti

Dal 21 al 23 maggio, il Vaticano sarà il palcoscenico dell’Incontro Internazionale del Senso, organizzato da Scholas Occurrentes e CAF – Banca di Sviluppo dell’America Latina e dei Caraibi. L’evento vedrà la partecipazione dei rettori delle più prestigiose università mondiali, accademici, leader culturali, politici, tecnologi, giovani influenti e artisti. Insieme, cercheranno soluzioni alle sfide globali contemporanee, focalizzandosi su tecnologia, ambiente e salute mentale.

Papa Francesco parteciperà alla sessione conclusiva il 23 maggio alle 15.00, quando i partecipanti presenteranno le conclusioni dei loro lavori. L’incontro è un ulteriore passo nella collaborazione tra Scholas e CAF.

Questa tradizionale alleanza ha come antecedenti immediati, tra le altre esperienze educative, il lancio della prima Scuola Laudato si’ nel maggio 2022, a cui hanno partecipato 50 giovani rappresentanti di diversi Paesi dell’America Latina e dei Caraibi; così come l’Incontro Internazionale delle Città Eco-Educative, organizzato nel maggio 2023, in cui 40 sindaci della regione si sono incontrati a Roma per rafforzare le capacità di gestione e di leadership necessarie per avanzare sulla strada dello sviluppo sostenibile. In questo nuovo incontro mostreranno i progressi e le implementazioni già realizzate.