ilmioparereconta: indagine su Covid, Scuola e DaD riservata ai docenti

Alla luce dell’emergenza e delle ulteriori restrizioni che le scuole vedono attuarsi da parte dei governatori di regione, a prescindere dalle misure ministeriali [vedi il caso di Basilicata, Campania, ecc.], la Tecnica della scuole vuole raccogliere il punto di vista dei docenti sullo stato delle attuali circostanze, monitorando l’organizzazione scolastica con una particolare attenzione alla didattica a distanza e alle criticità che essa ancora rileva.

Ecco perché ci interessa che i docenti si esprimano raccontandoci se svolgono la DaD da scuola o da casa, se vivono questa scelta come imposizione o con partecipazione e condivisione e la loro opinioni sulle attuali restrizioni.

Con questo spirito di ricerca e di servizio, presto pubblicheremo i dati di questa indagine per dare voce alle esigenze dei componenti del personale scolastico che sono i reali protagonisti della scuola e dovrebbero partecipare in maniera attiva al dibattito pubblico in tema di istruzione.