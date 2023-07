Immissioni in ruolo 2023, tutto pronto in attesa della pubblicazione del contingente – DIRETTA ore 16

Immissioni in ruolo 2023, tutto pronto in attesa della pubblicazione del contingente...

È ormai tutto pronto per le immissioni in ruolo 2023-2024, si tratta solo di attendere la pubblicazione, prevista per questa settimana (dall'11 al 17 luglio), del contingente dei posti suddivisi in regioni, province e classi di concorso.

I tempi per la procedura delle immissioni in ruolo

Per quanto riguarda l’attivazione delle procedure per le prossime immissioni in ruolo 2023-2024, l’Amministrazione ha comunicato che l’autorizzazione ad assumere è attesa probabilmente per la prossima settimana: ciò induce a considerare imminente l’apertura della “finestra” per le assunzioni in ruolo. Quindi è plausibile pensare che nella settimana che va dal 17 al 22 luglio si possa aprire la finestra tanto attesa per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2023-2024.

Suddivisione dei posti 50% ai concorsi e 50% alle Gae

Le immissioni in ruolo 2023-2024 sono suddivise in varie fasi. La prima fase è ordinaria ovvero si suddividono i posti stabiliti dal contingente per il 50% alle GaE e per l’altro 50% alle GMR. È necessario sottolineare che nel caso di GMR esaurite, i posti destinati a tale graduatoria passano alle GaE, mentre nel caso di graduatorie esaurite nelle GaE i posti passano alle gradutorie concorsuali di merito.

Al termine di tali assunzioni della fase ordinaria nella provincia/regione di inclusione in GaE e/o GM, in caso di posti residuati, si svolge la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni. Da sottolineare che anche il ruolo da Call veloce ordinaria viene associato ad un contratto a tempo indeterminato come accade per tutti i ruoli assegnati in fase ordinaria.

Immissioni in ruolo su sostegno da GPS I fascia

In caso di posti di sostegno residuati dalla fase ordinaria delle immissioni in ruolo, compresa la call veloce ordinaria, si passerà ad assumere in ruolo, ma solo sui posti di sostegno, dalle graduatorie GPS I fascia sostegno e dagli elenchi aggiuntivi a tale graduatorie. In tal caso si tratta di una immissione in ruolo con contratto a tempo determinato e il contestuale svolgimento, nel corso dell’anno scolastico 2023-2024, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019; inoltre è previsto anche lo svolgimento, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata alla presenza del Comitato che è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Solo all’1 settembre 2024 il docente passerà effettivamente di ruolo su posto di sostegno con contratto a tempo indeterminato.

Dopo tale fase, se residuano ancora posti, si passerà alla Call veloce straordinaria, ovvero coloro che in una provincia X non sono entrati in ruolo dalla GPS I fascia sostegno o dagli elenchi aggiuntivi, possono fare domanda in altre province ma di una stessa regione dove residuano i posti.