Immissioni in ruolo 2024/25, come si inseriscono gli idonei 2020? Risponde l’esperto

A seguito dell’incontro tra Ministero e Sindacati del 31 luglio scorso, il MIM ha pubblicato il D.M. n. 158 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle immissioni in ruolo ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di lunedì 5 agosto con il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“Nel caso in cui non ci siano Gae e nemmeno le graduatorie del concorso Pnrr pronte, ma ci fosse a disposizione la GM 2020 con idonei, si potrebbe cominciare ad assumere loro?“

Ecco la risposta di Attilio Varengo:

“Intanto c’è da dire che gli uffici scolastici regionali saranno chiamati probabilmente a rimodulare il contingente anche più volte, nonostante i tempi siano estremamente ridotti, per cercare di massimizzare le assunzioni in ruolo. C’è da dire che il decreto legge 71, che è stato convertito in legge da poco, ha previsto in un emendamento che è stato poi votato e quindi approvato, una deroga al regime ordinario per quello che riguarda le assunzioni in ruolo”.

“Le operazioni di immissioni in ruolo vengono ordinariamente effettuate sulla base delle graduatorie delle Gm pubblicate entro il 31 agosto, il decreto legge 71 prevede una deroga per cui si può dar luogo alle assunzioni anche da concorso Pnrr per le graduatorie che sono comunque pubblicate entro il 10 dicembre e quindi gli uffici scolastici saranno chiamati, nel caso in cui le graduatorie non siano ancora pronte per agosto, ma ritengano possono essere pronte per il mese di dicembre, ad accantonare quei posti”.

“Poi evidentemente sui residui o comunque sui posti che non vanno a Gae si possono dar luogo a rimodulazioni in modo, l’ha detto pure il Ministro, da soddisfare almeno parzialmente le richieste degli idonei 2020”.

(17:00) Nel caso in cui non ci siano gae e nemmeno le graduatorie del concorso pnrr pronte, ma ci fosse a disposizione la GM 2020 con idonei si potrebbe cominciare ad assumere loro?