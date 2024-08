Immissioni in ruolo docenti 2024: le Faq del Ministero. Dove e quando si fa la domanda?

A seguito dell’incontro tra Ministero e Sindacati del 31 luglio scorso, il MIM ha pubblicato il D.M. n. 158 recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025”.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 45.124 posti.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento.

Le Faq del Ministero

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le Faq relative al processo di automazione delle nomine in ruolo. Eccole:

Da dove posso accedere per fare domanda?

Si accede da Istanze On Line.

La prima istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia classe di concorso/tipo posto”

La seconda istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”

Da quando posso accedere all’istanza informatizzazione Nomine in ruolo – Espressione preferenze provincia – classe di concorso/tipo posto e all’istanza Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze sede?

Ogni ufficio stabilisce il periodo di disponibilità delle domande.

Come posso sapere in Istanze OnLine se posso presentare domanda?

Prova a consultare il sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e segui le indicazioni che trovi pubblicate. In ogni caso ricorda, quando potrai presentare domanda, troverai l’indicazione del turno ed il periodo in cui potrai presentare domanda e riceverai una mail e, per chi possiede l’app IO, una notifica su app IO di comunicazione dell’apertura dell’istanza, sia per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto che per Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede.