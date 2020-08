Immissioni in ruolo a.s. 2020/21, regole e tempistiche

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nei giorni scorsi i contingenti delle immissioni in ruolo nell’a.s. 2020/21.

Secondo quanto riportato nel DM 91 dell’8 agosto, il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è pari a n. 84.808 posti.

Le immissioni in ruolo saranno effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva.

Istruzioni operative

In allegato al DM 91/2020 c’è un documento contenente le istruzioni operative.

Riportiamo di seguito la sintesi proposta dalla FLC CGIL:

Blocco della mobilità di 5 anni

È il primo tema richiamato nell’Allegato A ed è previsto dal nuovo articolo 399 del TU, commi 3 e 3 bis: a partire dalle assunzioni del 2020/2021 il docente può chiedere il trasferimento soltanto dopo 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità.

Decadenza da altre graduatorie

Sempre per i docenti assunti dal 2020/2021 è previsto che dopo il superamento positivo del periodo di formazione e prova ci sia la decadenza da ogni graduatoria finalizzata a ottenere contratti a tempo determinato o tempo indeterminato, ad eccezione delle graduatorie dei concorsi ordinari di procedure diverse da quella di assunzione. Questa previsione ad oggi vale anche per i docenti assunti da GAE (graduatorie ad esaurimento) con riserva, pertanto è bene che gli insegnanti che si trovano in questa condizione ne tengano conto. Ovviamente tale norma non ha carattere retroattivo e riguarda solo i docenti assunti dal 2020/2021.

Docenti assunti dal concorso straordinario primaria e infanzia (DD 1546/18): sino ad oggi per loro era prevista la decadenza dalle altre graduatorie all’atto dell’immissione in ruolo, fermo restando il diritto ad essere assunti dalle graduatorie dei concorsi ordinari. La FLC CGIL retiene che tale misura (ovvero la decadenza immediata all’atto dell’immissione in ruolo) si intenda superata dal nuovo articolo 399 del TU, che è successivo alle norme che hanno regolato il concorso straordinario.

Docenti inseriti con riserva nelle graduatorie

Per le scelte relative alle modalità con cui procedere l’amministrazione rimanda ai singoli provvedimenti giudiziari, per cui la decisione se accantonare il posto o assumere con riserva è rimandata agli USR competenti.

Ordine delle operazioni

Le assunzioni vedranno innanzi tutto la ripartizione dei posti al 50% tra GAE e graduatorie dei concorsi.

Ordine di convocazione dai concorsi per scuola primaria e infanzia:

la priorità va alle GM dei concorsi 2016, con lo scorrimento delle graduatorie anche agli idonei oltre il limite del 10%, in quanto la validità delle graduatorie è stata prorogata di un anno

a seguire per la primaria e infanzia le GMR (graduatorie di merito) concorso straordinario 2018 (DD 1546/18), con una deroga al 50% dei posti prevista dal Decreto dignità (DL 87/18), in quanto non ci sono altre graduatorie da cui attingere (il recuperò avverrà in futuro, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso ordinario appena bandito)

fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso straordinario

“call-veloce”.

Ordine di convocazione di concorsi della secondaria:

la priorità va alle GM dei concorsi 2016, con lo scorrimento delle graduatorie anche agli idonei oltre il limite del 10%, in quanto la validità delle graduatorie è stata prorogata di un anno

a seguire il concorso 2018 (DDG 85/2018), con la deroga all’80% dei posti previsto dal DLgs 59/2017, in quanto non ci sono altre graduatorie da cui attingere. Il recupero sarà effettuato nei prossimi anni scolastici

fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso 2018

“call-veloce”.

Optare per altra nomina, posto, classe di concorso

I docenti nominati nel 2019/2020 per effetto di quanto disposto dal DDG 85/18 potranno optare per una graduatorie di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Part time

È possibile chiedere la stipula del contratto in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tempistica

Le procedure si dovranno concludere entro il 27 agosto, a quella data gli USR dovranno comunicare i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare l’istanza per la call-veloce.

Le domande per la call-veloce saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1 settembre 2020.

Gli USR pubblicano entro il 2 settembre 2020 gli elenchi degli aspiranti che hanno presentato la domanda e dispongono, entro il 7 settembre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre.

Terminate le immissioni in ruolo della procedura della “call veloce”, dovranno essere avviate immediatamente le operazioni di conferimento supplenze da GAE e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), da concludersi entro il giorno 14 settembre 2020.

Decreto ministeriale 91 – 8 agosto 2020

Contingenti Regionali per nomine Docenti as202021_0708020

Prospetti Disponibilità ed Esuberi Provinciali per nomine_202021

Allegato A Istruzioni Operative nomine 2020_2021

Allegato B Prospetti Disponibilità per scuola per nomine_202021_28luglio Allegato C posti 2020.21 procedura straordinaria secondaria

Allegato D posti 2020.21 Ordinario secondaria

Allegato E posti ordinario infanzia e primaria 2020-21