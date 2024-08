Immissioni in ruolo Ata, Cisl Scuola: “Servono organici adeguati e assunzioni sul 100% dei posti disponibili”

Nel corso dell’informativa al ministero sulle nomine in ruolo del personale ATA, svoltasi giovedì 8 agosto, è stato presentato alle organizzazioni sindacali il DM riguardante le assunzioni del personale ATA per l’anno scolastico 2024/25, con la ripartizione delle possibili assunzioni per ogni Regione.

Come purtroppo accade ogni anno, l’autorizzazione ad assumere è prevista solo nella misura corrispondente al turn over ed è quindi pari a 10.336 unità di personale.

Nell’ambito delle assunzioni in ruolo sono conteggiate anche le progressioni verticali degli assistenti amministrativi facenti funzioni che il MEF ha autorizzato nella misura di 1192 unità complessive, corrispondenti alla somma tra le 262 cessazioni dal servizio previste quest’anno fra i DSGA e le 938 cessazioni degli anni precedenti su cui non sono state fatte le nomine in assenza di procedure concorsuali.

La richiesta della CISL SCUOLA

Ecco come ha commentato il sindacato: “Per il personale ATA servono organici adeguati e assunzioni sul 100% dei posti disponibili. Una richiesta che la CISL Scuola sostiene da tempo e per la quale chiede i necessari interventi legislativi. In attesa di aggiornarlo a breve, alla luce delle novità dell’ultimo rinnovo contrattuale, riproponiamo il nostro dossier “Più valore al lavoro del personale ATA”: un’analisi puntuale delle criticità esistenti, proposte chiare che senza alcuna demagogia indicano i percorsi da seguire per dare soluzione ai problemi. Un impegno serio, un lavoro ininterrotto, che continua”.

LEGGI IL DOSSIER