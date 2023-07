Immissioni in ruolo, call veloce 2023/2024: presentazione delle domande dal 27 al 31 luglio – PDF

Immissioni in ruolo, call veloce 2023/2024: presentazione delle domande dal 27 al...

Con un avviso pubblicato oggi, 21 luglio, con data di ieri, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le date per la presentazione delle istanze finalizzate a partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “call veloce”). Si tratta del periodo compreso tra giovedì 27 luglio 2023 (ore 9.00) e lunedì 31 luglio 2023 (ore 12.00).

Il secondo periodo per presentare le istanze

Si comunica altresì che, a seguito della conclusione delle operazioni provinciali di nomina a tempo determinato di cui al Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, nel periodo compreso tra mercoledì 9 agosto 2023 (ore 9.00) e venerdì 11 agosto 2023 (ore 9.00) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate a partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “call veloce”) prevista dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Gli aspiranti, di cui all’articolo 4, comma 6, del Decreto ministeriale n. 119 del 2023, possono presentare l’istanza per ciascuna graduatoria di provenienza per una o più province (purché appartenenti alla medesima regione) diverse rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, al fine di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento su posti di sostegno dettagliatamente disciplinata dal citato Decreto ministeriale n. 119 del 2023.

