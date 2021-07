Immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22, contingente per regione, provincia e scuola [DECRETO e TABELLE]

Immissioni in ruolo docenti a.s. 2021/22, contingente per regione, provincia e scuola...

Con decreto ministeriale 228 del 23 luglio 2021 il MI ha emanato le disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22.

Ricordiamo che il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2021/22, è pari a 112.473 posti, ripartiti secondo la tabella allegata al decreto.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le immissioni in ruolo è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento. Nelle assunzioni si terrà conto delle quote di riserva.

Al decreto sono allegati i seguenti documenti: