Impatto della pandemia Covid-19 sulle scuole in Europa: nuovo rapporto della rete Eurydice

La realtà quotidiana delle scuole di tutta Europa è stata fortemente influenzata nel 2020 e nel 2021 dalla Pandemia da COVID-19, che ha portato alla chiusura delle scuole in molti paesi e periodi di apprendimento a distanza o misto per molti studenti.

Molte scuole erano impreparate a questa situazione senza precedenti. Gli insegnanti hanno dovuto adattarsi rapidamente a nuove modalità di erogazione dell’insegnamento, al quale non necessariamente erano stati addestrati; e gli studenti hanno dovuto fare affidamento inizialmente sulle proprie risorse per l’apprendimento a distanza, utilizzando libri di testo, Internet, televisione, ecc.

Alcuni studenti hanno potuto contare su un ambiente familiare di supporto, ma nonostante questo una serie di rapporti e studi hanno sottolineato la mancanza di efficacia dell’insegnamento durante questo periodo e le conseguenti perdite di apprendimento.

Inoltre, è stato riscontrato che la pandemia ha aumentato le disuguaglianze educative esistenti. Studenti con basso titolo di studio, quelli di contesti svantaggiati, coloro che non hanno avuto accesso alle risorse di apprendimento digitale e quelli con difficoltà di apprendimento o privi della resilienza per imparare da soli, hanno affrontato più ostacoli nel contesto dell’apprendimento a distanza.

Molti studi hanno in proposito evidenziato l’effetto negativo su questi studenti provocato dalla chiusura delle scuole e dall’apprendimento a distanza.

Queste sono solo alcune delle evidenze presentate nell’ultimo rapporto Eurydice “Teaching and learning in schools in Europe during the COVID-19 pandemic”.

Il documento fornisce una breve panoramica dell’impatto della pandemia COVID-19 sull’organizzazione dell’istruzione scolastica e prende in esame le principali risposte politiche attuate dai sistemi educativi europei per affrontare le difficoltà emergenti nell’insegnamento e nell’apprendimento. I risultati evidenziano, tra le altre cose, l’importanza di offrire agli studenti un tutoraggio aggiuntivo in piccoli gruppi o un insegnamento personalizzato per aiutare coloro che incontrano difficoltà a causa dell’apprendimento a distanza. Nel contempo, l’analisi mostra anche come, in molti luoghi, l’improvviso passaggio all’apprendimento a distanza sia servito da spinta importante per accelerare la digitalizzazione della scuola.