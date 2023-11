Impatto della pandemia di covid-19 sulla salute mentale di bambini e adolescenti, ricerca in collaborazione con AGIA e ISS

Il Ministero dell’istruzione e del merito partecipa ad una ricerca promossa dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e relativa all’impatto della pandemia sulla salute mentale di bambini e adolescenti.

Come indicato nella nota del 10 novembre, l’iniziativa è volta a individuare i bisogni psicosociali e di salute mentale di bambini e adolescenti al fine di progettare un piano d’azione e proporre alle Istituzioni competenti le opportune iniziative di promozione della salute mentale positiva.

Il Progetto coinvolge i genitori, destinatari di specifici questionari, dedicati all’individuazione del disagio psicologico di bambini e adolescenti:

Questionario relativo alle capacità e alle difficoltà (SDQ);

Questionario sul comportamento del bambino (CBCL).

I genitori che parteciperanno alla ricerca, ottenendo dai questionari dei punteggi per cui verrà suggerita una valutazione di approfondimento, saranno informati da parte dei Centri clinici dell’eventuale opportunità di effettuare un incontro online informativo e di orientamento.

La ricerca verrà effettuata in alcune scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado campionate nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Sicilia.

Il questionario Io Ascolto

Nell’ambito di tale iniziativa, il MIM, l’AGIA e l’ISS intendono ascoltare i ragazzi dai 16 anni di età, per comprendere come sia cambiata la qualità della loro vita a seguito delle esperienze dovute alla pandemia e intercettare i loro bisogni e le loro esigenze al fine di prevenire i disagi psicologici.

L’ascolto dei ragazzi avverrà attraverso la partecipazione a un apposito questionario anonimo disponibile sul sito dell’Autorità garante, al seguente link diretto: www.iopartecipo.garanteinfanzia.org

Ai ragazzi verrà chiesto di selezionare le opzioni nelle domande a scelta multipla (laddove possibile, è possibile dare più di una risposta).

Queste le domande poste nel questionario:

1) Qual è il tuo stato d’animo attuale? Come ti senti?

Sereno

Arrabbiato

Ansioso

Solo

Felice

Triste

Non saprei

Altro (da specificare nella box sotto)…

2) Cosa ti è mancato di più durante le restrizioni dovute alla pandemia? (puoi dare più di una risposta)

Sport

Altre attività/altri hobbies (ad esempio corsi di musica, corsi di ballo, corsi di arte)

Scuola in presenza

Uscire con gli amici

Incontrare il/la ragazzo/a

Incontrare i parenti (nonni, cugini, altri)

3) In generale, rispetto a prima, durante la pandemia ti sei sentito:

Meglio

Peggio

Non è cambiato molto

4) Come consideri il tuo rendimento scolastico e il rapporto con gli studi oggi rispetto al periodo pandemico

Meglio

Peggio

Rimasto più o meno lo stesso

5) Ci sono delle abitudini e dei comportamenti emersi durante la pandemia che non avevi prima? (puoi dare più di una risposta)

Alzarsi tardi

Studiare meno e/o in maniera discontinua

Fare poca attività fisica

Mangiare troppo/mangiare troppo poco

Dormire poco/tardi

Non è cambiato molto nelle mie abitudini

Altro (da specificare nella box sotto)…

6) Quali di queste abitudini o comportamenti emersi durante la pandemia hai mantenuto oggi? (puoi dare più di una risposta)

Alzarsi tardi

Studiare meno e/o in maniera discontinua

Fare poca attività fisica

Mangiare troppo/mangiare troppo poco

Dormire poco/tardi

Non è cambiato molto nelle mie abitudini

Altro (da specificare nella box sotto)…

7) Dalla pandemia in poi, quali di questi disturbi hai provato in maniera ricorrente? (puoi dare più di una risposta)

Mal di testa

Mal di stomaco

Non dormire bene

Stati di ansia e/o di tristezza prolungati

Nervosismo

Difficoltà di attenzione

Stanchezza eccessiva

Altro (da specificare nella box sotto)…

8) Durante la pandemia i tuoi insegnanti sono stati:

Vicini e comprensivi

Come prima della pandemia

Disinteressati agli studenti e attenti solo agli esiti degli apprendimenti

Non so

9) Rifletti sul prima e dopo pandemia. Oggi rispetto al periodo pandemico, la tua fiducia nella scuola:

Aumentata

Diminuita

Rimasta la stessa

10) Rifletti sul prima e dopo pandemia. Oggi rispetto al periodo pandemico, i rapporti con i tuoi genitori:

Migliorati

Peggiorati

Rimasti uguali

11) Rifletti sul prima e dopo pandemia. Oggi rispetto al periodo pandemico, il clima familiare è:

Migliorati

Peggiorati

Rimasti uguali

12) Rifletti sul prima e dopo pandemia. Oggi rispetto al periodo pandemico, il numero dei tuoi amici importanti è:

Aumentato

Diminuito

È rimasto più o meno uguale

13) Dove ti capita più spesso di incontrare i tuoi amici?

Online

Fisicamente

Entrambi

14) Dopo la pandemia, il tempo da te trascorso su internet, per attività social o per giocare in rete è:

Aumentato

Diminuito

Rimasto più o meno uguale

15) Nell’ultimo anno:

Ho più voglia di uscire e stare con i miei amici

Faccio più fatica e ho meno voglia di uscire

Non è cambiato nulla

16) Se ti fosse data la possibilità di usufruire dei servizi di un adulto professionista che possa aiutarti a stare meglio sceglieresti: (puoi dare più di una risposta)

Un insegnante

Un medico

Un allenatore

Un pediatra

Un assistente sociale

Uno psicologo

Un educatore professionale

Altro (da specificare nella box sotto)…

17) Per il tuo benessere a scuola, sarebbe importante avere tra le attività aggiuntive: (puoi dare più di una risposta)

Uno psicologo scolastico

Uno spazio di ascolto

Strutture sportive adeguate

Spazi di aggregazione e di connessione a internet gratuita

Attività extracurricolari /scolastiche (corsi di musica, corsi di ballo, corsi di arte, corsi sull’utilizzo delle tecnologie).

Scuola frequentata:

Secondaria di primo grado

Secondaria di secondo grado: Liceo

Secondaria di secondo grado: Istituto tecnico

Secondaria di secondo grado: Istituto professionale

Altro

Le nazionalità dei tuoi genitori

Italiano/a Non Italiano/a Genitore Genitore Italiano/a Genitore Non Italiano/a Genitore Genitore Italiano/a Genitore Non Italiano/a

Dove vivi?

Città capoluogo

Altro

In quale regione vivi?

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

La casa in cui hai vissuto durante la pandemia ha un’area verde/giardino/terrazzo?

Si

No

La casa in cui hai vissuto durante la pandemia ha spazi tuoi, dedicati solo a te, utilizzati per studiare o mantenere contatti con amici, scuola, ….?

Si

No

Durante la pandemia avevi dispositivi tecnologici adeguati e una connessione stabile per seguire al meglio attività scolastiche e sociali?

Si

No

Qual è la condizione lavorativa dei tuoi genitori?

Occupato Disoccupato Pensionato Altro ‎Genitore ‎Genitore Occupato ‎Genitore Disoccupato ‎Genitore Pensionato ‎Genitore Altro ‎Genitore ‎Genitore Occupato ‎Genitore Disoccupato ‎Genitore Pensionato ‎Genitore Altro

Che lavoro svolgono i tuoi genitori?

Dirigente Impiegato Imprenditore Libero professionista Insegnante Altro ‎Genitore ‎Genitore Dirigente ‎Genitore Impiegato ‎Genitore Imprenditore ‎Genitore Libero professionista ‎Genitore Insegnante ‎Genitore Altro ‎Genitore ‎Genitore Dirigente ‎Genitore Impiegato ‎Genitore Imprenditore ‎Genitore Libero professionista ‎Genitore Insegnante ‎Genitore Altro

Titolo di studio dei tuoi genitori: