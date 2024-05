In Italia in troppe famiglie c’è ancora la cultura patriarcale, per Schlein solo la scuola e i docenti formati possono salvare i giovani

In Italia in troppe famiglie c’è ancora la cultura patriarcale, per Schlein...

Nelle famiglie italiane c’è ancora tanta cultura patriarcale, con le donne ancora troppo spesso messe all’angolo e i capifamiglia in cima alla “piramide”. Il modello, che in generale non contempla il rispetto dell’altro, benché superato da tutti i punti di vista, soprattutto in determinati territori è duro a morire. Anzi, prevale alla grande. A pensarla così è anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

Intervenuta a “È sempre Cartabianca”, su Rete 4, la numero uno dei dem ha detto che ancora oggi in Italia “cresciamo in una cultura profondamente patriarcale”. Quindi, ha cercato di fare capire l’importanza della formazione culturale e della scuola per superare questo modello anacronistico.

“Al di là delle misure che si possono rendere dopo – ha sottolineato Elly Schlein -, c’è un pezzo che manca che è la prevenzione: servono risorse nella formazione degli operatori per riconoscere i segnali e partire con l’educazione al rispetto e alle differenze in tutti i cicli scolastici”.

Il riferimento appare chiaro: anche è soprattutto i docenti devono essere sensibilizzati e preparati a gestire e superare le convinzioni errate sulle supremazie tra i generi, ma anche sul mancato rispetto alla diversità in assoluto.

La segretaria del Pd non ha dubbi: “Per prevenire” la cultura ancora profondamente patriarcale “serve educazione in tutte le scuole“.