Inaugurazione anno scolastico, Mattarella difende i docenti: “Retribuzioni non all’altezza. I genitori riprendano il Patto Educativo con loro”

Oggi, 16 settembre, alle 16:30, si è svolto il tradizionale appuntamento con “Tutti a Scuola”, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Si tratta della XXIV edizione dell’evento, che quest’anno si svolge presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari.

Questo il prosieguo dell’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella:

“Nel 1958 Aldo Moro introdusse l’insegnamento dell’educazione civica, esortando ai valori della nostra Costituzione, l’apertura dell’anno scolastico è l’occasione per riflettere, la scuola deve formare cittadini consapevoli, oggi la vita presenta un percorso più lungo, rivolgo un augurio a chi si occupa delle università della terza età. agli insegnanti, ai presidi, al personale di supporto si chiede talvolta troppa anche a fronte di retribuzioni non all’altezza degli altri Paesi europei, della loro opera spesso silenziosa dipende in gran parte il futuro della nostra Italia. La scuola può molto ma non può tutto, purtroppo si registrano segnali che il Patto Educativo tra genitori e insegnanti si è incrinato, va ricostruito. I genitori non devono trasferire le loro ansie ai ragazzi. Qualche insuccesso aiuta a crescere. La ragione della scuola siete voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, la scuola accende la nostra speranza, buon anno a tutti”.