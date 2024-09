Incarichi Elevata qualificazione DSGA, il Ministero trasmette i nuovi format

Dopo il confronto del 5 settembre 2024, la Direttrice Generale, Dott.ssa Palermo, ha accettato le osservazioni dei Sindacati, in particolare della FLC CGIL, e ha inviato i modelli aggiornati per l’assegnazione degli incarichi di alta qualificazione, in linea con quanto previsto dal CCNL 2024.

È stato completamente eliminato il riferimento alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, così come la lettera h), che prevedeva l’assegnazione di compiti non contemplati dal CCNL. Rimane comunque la possibilità di assegnare incarichi aggiuntivi, come quello relativo alla formazione, ma sempre su base volontaria.

Inoltre, è stato chiarito che, in base all’articolo 44 della legge di stabilità del 2013, sui posti vacanti e disponibili (dopo l’assunzione a tempo indeterminato dei nuovi funzionari) possono essere assegnati incarichi di DSGA per funzioni superiori agli assistenti amministrativi.

Il CCNL (articolo 57 comma 3) è chiaro: gli interim sono consentiti solo per sostituire un funzionario con incarico di EQ che, titolare e in servizio a scuola, si assenti per più di 3 mesi consecutivi.