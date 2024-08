Incarichi triennali e sostituzione DSGA, la nota del Ministero con i format di decreto

Riporta la data del 26 agosto la nota con la quale il Ministero ha trasmesso ai Direttori Regionali degli uffici scolastici regionali i format dei decreti di incarico di elevata qualificazione da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e di sostituzione del titolare di incarico,

La nota in questione precisa che gli incarichi in questione dovranno essere conferiti entro il 1° settembre 2024. Nel dettaglio, agli Ambiti Territoriali spetterà il compito di assegnare gli incarichi triennali ai titolari DSGA e per le sostituzioni oltre tre mesi, mentre ai Dirigenti scolastici gli incarichi di sostituzione fino a tre mesi.

Gli Ambiti territoriali hanno comunque la facoltà di delegare il potere di conferimento ai dirigenti scolastici.

I format

I format sono differenziati a seconda della diversa tipologia di incarico e precisamente:

1) format di incarico triennale per il personale che, secondo il previgente sistema di classificazione del personale A.T.A., era inquadrato nel profilo professionale di D.S.G.A., ai quali è garantito fino alla cessazione del rapporto di lavoro il conferimento di incarico triennale di Elevata qualificazione;

2) format di incarico triennale per il personale vincitore della procedura valutativa di progressione all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione o neoimmesso in ruolo in quanto dichiarato vincitore di procedura concorsuale ordinaria per l’accesso all’Area dei Funzionari;

3) format di incarico da conferire al personale utilizzato per la copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie come novellato dall’articolo 1, comma 10, dell’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2024;

4) format di incarico temporaneo di D.S.G.A. per la sostituzione del titolare assente per un periodo continuativo superiore a tre mesi;

5) format di incarico temporaneo di D.S.G.A. per la sostituzione del titolare assente per un periodo inferiore a tre mesi.

LA NOTA