Incendio a scuola, scoppia caldaia durante le attività didattiche: bambini e docenti costretti a lasciare l’edificio

Con l’inizio dell’anno scolastico cominciano a verificarsi i primi incidenti all’interno degli edifici scolastici. Oggi, 14 settembre, in una scuola di Milano, come riporta MilanoToday, è scoppiata una delle tre caldaie dell’edificio, provocando un incendio.

Tutto è avvenuto intorno alle 9 e mezza del mattino, quando le attività didattiche erano già cominciate. Per fortuna sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e gestito l’evacuazione dell’edificio.

Nessuno sarebbe rimasto ferito

Ad essere costretti a lasciarlo sono stati 240 bambini e circa 25 membri del personale scolastico, tra docenti e ATA. Sono ancora in corso i controlli di sicurezza, per cui gli alunni non hanno fatto rientro in classe. Nessuno sarebbe rimasto coinvolto o ferito per lo scoppio e il successivo incendio. La centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) riferisce che, sul posto, non sono stati inviati mezzi di soccorso.