Incendio Bolzano, in fiamme stabilimento: evacuata scuola superiore nelle vicinanze

A Bolzano è in fiamme l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani. Il rogo è scoppiato stamattina, 8 maggio, poco dopo le nove, in una zona nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione e si è velocemente allargato.

La notizia è in aggiornamento

Per il momento non risultano feriti o vittime. E’ stato chiuso lo spazio aereo sulla città. Diverse unità dei pompieri del corpo permanente e dei volontari della zona sono sul posto. Lo riporta RaiNews. Sarebbe stata evacuata un scuola superiore nelle vicinanze. Sul posto sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco di Bolzano, che stanno posando tubi verso l’Isarco per pompare l’acqua del vicino fiume e tentare di spegnere il rogo, come riporta Il Corriere della Sera.

Incendio Bolzano, le raccomandazioni per la popolazione

“A Bolzano a causa di un incendio sono presenti fumi intensi. Si consiglia di tenere chiuse porte e finestre e di spegnere la climatizzazione e gli impianti di ventilazione”. Lo comunica, come riporta l’Alto Adige, l’Agenzia per la protezione civile.

“La situazione è sotto controllo e l’unica precauzione da adottare è di tenere le finestre chiuse nelle vicinanze. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Agenzia dell’Ambiente”. Questo è quanto comunica il Comune di Bolzano all’ANSA.