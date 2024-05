Incidente Campobello di Mazara, maestra muore investita davanti la scuola in cui...

Tragedia a Campobello di Mazara, nel trapanese. Come riporta RaiNews, una maestra di scuola elementare di 64 anni è morta investita da un furgone condotto da un anziano mentre stava entrando nella scuola in cui insegna, un istituto per geometri.

Inutile il trasporto in ospedale

Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime e la maestra si è spenta dopo essere stata trasportata all’ospedale. Sono intervenuti i Carabinieri.