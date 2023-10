Incidente Lanuvio, morta docente di 41 anni originaria del catanese: era al primo giorno di supplenza in Lazio

Una notizia tristissima: una docente di 41 anni è rimasta vittima di un incidente stradale a Lanuvio, nel Lazio. Lo riporta Fanpage.it. La sua auto si è ribaltata sabato scorso, 14 ottobre. La maestra, quarantunenne, era originaria di Paternò, comune in provincia di Catania e si trovava nella regione Lazio per una supplenza a scuola.

La docente è morta nel suo primo giorno di lavoro, in una scuola di Aprilia, comune ad una cinquantina di chilometri dalla capitale ma in provincia di Latina. “Le notizie che vorresti non arrivassero mai, che cara ragazza che eri, tristezza infinita”, scrive un’amica. “Mancherai”, commentano su Facebook i suoi affetti più cari, condividendo foto e ricordi di bei momenti trascorsi insieme all’insegnante. “Solare, buona, preziosa. Non ci sono parole”.

Sembra un incidente autonomo

La maestra si trovava in automobile, sulla sua Fiat Cinquecento L, e stava attraversando le strade di Lanuvio, sui Castelli Romani, quando ha perso il controllo del mezzo. L’automobile si è ribaltata ed è finita contro il muro di un’abitazione: a seguito dell’impatto è stata sbalzata fuori dalla macchina e ha sbattuto contro l’asfalto. Ha riportato gravissime lesioni.

Quando sono arrivati sul luogo dell’incidente gli operatori sociosanitari hanno immediatamente che si trovava in condizioni molto critiche. L’hanno trasportata con l’eliambulanza nell’ospedale San Camillo di Roma, dove è atterrata verso le 13. Circa due ore dopo è morta.