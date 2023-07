Incidente Sardegna, morta una docente 67enne in vacanza. Un collega: Una vita dedicata con passione al suo lavoro”

Incidente Sardegna, morta una docente 67enne in vacanza. Un collega: Una vita...

Una notizia straziante: una docente di 67 anni, Agnese Sperduti, di Frosinone, ha perso la vita a causa di un incidente stradale che ha avuto luogo in Sardegna, dove stava trascorrendo le vacanze estive. Insieme a lei è morta un’altra donna, di 77 anni. Ferita una 81enne che si trovava con loro, che non è in pericolo di vita. A riportarlo è Il Messaggero.

La ricostruzione dell’incidente

L’incidente è avvenuto ieri sera, 20 luglio, intorno alle 22, vicino a Palau. Le donne si trovavano su una Lancia Y presa a noleggio. Lo scontro è avvenuto con una Toyota condotta da ventenne del posto. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso ed è risultato negativo. Sulla strada erano presenti dei dossi, forse uno di questi all’origine dello scontro.

Agnese Sperduti era professoressa di greco di un liceo classico di Frosinone e vice preside. L’anno scorso aveva partecipato insieme ai suoi alunni al concorso nazionale “Scripta Legamus” che prevedeva la realizzazione di un video su alcuni passaggi importanti della storia di Frosinone. Da poco si è spenta la dirigente scolastica dell’istituto, che si trova così ancora in lutto.

Il cordoglio dei colleghi

Come riporta FrosinoneToday sono molti sui social i commenti di chi conosceva bene Agnese: “Addio alla cara professoressa. Una vita dedicata con passione al proprio lavoro d’insegnante. Mancherà tantissimo”.

“Ho appena appreso di questa terribile tragedia. Sono veramente sconvolta, con Agnese sono stata collega condividendo anche viaggi di Istruzione e momenti bellissimi al di fuori della scuola”, ha scritto un’altra utente.