Incidente stradale Bitonto, le docenti di una delle quattro vittime: “Ragazza dolce, brava con i compiti, educata e corretta”

Come riporta La Repubblica, intorno alle 23 dello scorso 25 aprile un terribile incidente avvenuto sulla strada statale 231, in Puglia, ha provocato la morte di quattro ragazzi giovanissimi: Tommaso Ricci, elettricista di 23 anni, la fidanzata Floriana Fallacara, animatrice 20enne, Alessandro Viesti di 24 anni e la 17enne Lucrezia Natale, che frequentava il terzo anno del liceo Sylos, indirizzo economico-sociale.

L’auto nella quale viaggiavano si è scontrata con un’altra vettura, in cui si trovava una coppia, formata da un 20enne ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari con un trauma complesso, fratture multiple, intubato, e prognosi riservata e una 19enne, studentessa sempre della stessa scuola Sylos, sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è ora nel reparto di rianimazione.

I messaggi toccanti delle scuole

Le comunità scolastiche dei quattro ragazzi hanno espresso il loro cordoglio e il loro dolore per la tragedia avvenuta. “Lucrezia era dolcissima, molto brava con i compiti, attenta nella relazione con i compagni. Faceva pallavolo nel pomeriggio a scuola e amava ballare e cantare. Ragazza educata e corretta”, queste le parole che arrivano dalla scuola.

“La dirigente scolastica, professoressa Francesca Rosaria Vitelli, e la comunità tutta si riunisce attorno alla famiglia colpita dall’improvvisa scomparsa” il messaggio del liceo sul sito ufficiale.

“Un ragazzo dolce, creativo ed educato” il profilo tracciato dalle prof di Tommaso, dell’ITES Vitale Giordano, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno. “Resta vivo il ricordo e la stima in quanti di noi hanno affiancato Tommaso Ricci nel suo percorso di formazione presso l’ITES”, questo il messaggio postato dalla scuola sui social.