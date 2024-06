Inclusione, come far sentire gli studenti parte attiva di una classe? I suggerimenti per i docenti

Inclusione, come far sentire gli studenti parte attiva di una classe? I...

Gli studenti dovrebbero sentirsi parte attiva della classe, coinvolti attivamente nel processo di apprendimento e partecipando attivamente alle lezioni. Quando gli studenti si sentono parte attiva della classe, diventano più motivati e coinvolti, sviluppano un senso di proprietà e di responsabilità verso il loro apprendimento. VAI AL CORSO

La scuola, a qualsiasi livello, ha la finalità di promuovere la crescita integrale della personalità di ogni studente. L’apprendimento significativo si sostanzia attraverso la relazione e il riconoscimento che tale apprendimento ha valore oltre la scuola.

Perché questo accada l’ambiente in cui l’apprendimento avviene è fondamentale. L’ambiente è inteso come luogo fisico, ma anche e soprattutto come luogo relazionale. Per apprendere lo studente si deve sentire abbastanza sicuro di poter rischiare di osare oltre ciò che sa, e potersi aprire ai compagni per potersi conoscere, poter condividere, poter cooperare. Tale sicurezza deriva dalla creazione di un ambiente in cui si percepisce che ci si prende cura e ci si assume delle responsabilità, in cui ci si sente parte attiva.

Molti insegnanti chiedono consigli pratici su come attivare processi inclusivi in aula, dove appunto la parola “inclusione” non resti un concetto astratto.

Su questi argomenti il corso Dinamiche di classe, inclusione e insegnamento, a cura di Claudia Matini, in programma dal 10 giugno.

Il corso online si propone di promuovere competenze dei docenti nella gestione efficace della relazione educativa per favorire la costruzione di contesti inclusivi.

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.

