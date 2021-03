Inclusione e disabilità: in arrivo la circolare sulla formazione obbligatoria per tutti i docenti

Abbiamo notizia da fonte riservata, ma assolutamente attendibile, che sarebbe ormai pronta una circolare ministeriale contenente disposizioni in materia dei percorsi di formazione sui temi della disabilità rivolti ai docenti curricolari.

La circolare porta così in applicazione la norma contenuta nella legge di bilancio che prevede 25 ore di formazione obbligatoria per tutti i docenti che operano in classi che accolgono alunni con disabilità.

Al momento il testo definitivo non è ancora noto ma già si sa che si parla di 25 ore obbligatorie ripartite in 8 ore su temi normativi e 17 ore di non meglio precisate “esercitazioni individuali”.

Le Associazioni che si occupano di disabilità hanno già fatto sapere che di non essere per nulla d’accordo su una impostazione del genere.

Sotto accusa sarebbero soprattutto le 17 ore di esercitazioni che si dovrebbe effettuare utilizzando materiali di studio prodotti dal Ministero stesso. Non piace soprattutto il fatto che l’attività possa essere svolta in modo individuale, in aperta contraddizione con la regola base dei processi di inclusione che richiede sempre il massimo della condivisione e della cooperazione fra i diversi soggetti coinvolti (docenti, operatori socio-sanitari, famiglie, …)

Tanto che le stesse Associazioni hanno anche annunciato che, per protesta, non saranno presenti alla prossima riunione dell’Osservatorio.

A queste proteste si aggiungeranno quasi certamente anche quelle delle organizzazioni sindacali che già a suo tempo avevano detto di essere nettamente contrarie a forme di aggiornamento obbligatorio.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook