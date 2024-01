Inclusione e Galli della Loggia: non può esistere una libertà del più forte che vince su quella del più debole

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il commento del Presidente nazionale UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Marco Rasconi, alla rubrica “Parole scritte” sul Corriere della Sera – curata dal giornalista e storico Ernesto Galli della Loggia – a proposito di inclusione scolastica di ragazzi e ragazze con disabilità.

«Sono basito di aver letto su un giornale come il Corriere della Sera le parole di Galli della Loggia sull’inclusione scolastica di ragazzi e ragazze con disabilità. Primo perché non me lo aspettavo dal professionista – giornalista e storico – secondo perché vivevo nella convinzione che ci fossero dei filtri e delle riflessioni da fare prima di pubblicare, specialmente su una testata prestigiosa di carattere nazionale. In modo nemmeno tanto implicito, Galli della Loggia fa capire che il più fragile deve essere messo da parte per lasciare andare avanti il più forte, senza considerare due aspetti. Il primo: ci sarà sempre qualcuno di più fragile quindi accantonare gli ultimi porta solo a rimanere soli e a impoverire la comunità dove viviamo. Il secondo aspetto ignorato è quello di capire chi e cosa è fragile. Si tratta sempre di una scelta soggettiva: chi si arroga il diritto di fare delle liste? Chi stabilisce quale categoria viene prima e quale viene dopo?

Eliminiamo i disabili. Poi gli immigrati, poi le donne, poi gli uomini con gli occhi scuri… questi discorsi li abbiamo già sentiti e affrontati in passato, sappiamo molto bene verso quale direzione portano.

In economia ci sono studi che hanno analizzato l’impatto di un membro fragile all’interno di un gruppo: dove c’è una diversità, aumenta l’efficienza e quindi la produttività.

L’essere umano sa cogliere la fragilità come uno stimolo per fare gruppo. Saper comprendere che l’inclusione crea valore è una vera e propria forma di ricchezza. Mi sembra incredibile ricordarlo a un professionista come Galli della Loggia. Questo concetto lo racconto ai bambini delle elementari quando organizzo incontri nelle scuole!

Chiudo la mia riflessione ricollegandomi ad alcune bellissime parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tratte dal discorso di auguri di fine anno: la nostra libertà si completa con la libertà degli altri. Dunque, aggiungo io, non può esistere una libertà del più forte che vince su quella del più debole».

Marco Rasconi

Inclusione, il sondaggio della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola vuole chiedere ai propri lettori se sono d’accordo o meno sul ritornare all’istituzione delle classi speciali cancellate in Italia esattamente 50 anni fa.

All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Genitore

Studente

Altro

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Sei d’accordo a tornare alle classi speciali?

Sì

No

Altro

