Inclusione scolastica degli alunni con disabilità, Usr Sicilia firma decreto per l’assegnazione di 663 posti di sostegno

Il Direttore Generale dell’USR per la Sicilia Giuseppe Pierro, preso atto delle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche di integrare gli studenti con disabilità tardivamente iscritti e coloro che si trovano in situazioni di particolare gravità, ha firmato un decreto per una prima assegnazione di n. 663 posti di sostegno in deroga agli uffici di Ambito Territoriale della Regione, come riporta un comunicato stampa.

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali, come si legge, provvederanno all’assegnazione dei posti alle singole istituzioni scolastiche. I posti aggiuntivi di sostegno, in deroga a quelli già in precedenza assegnati, garantiranno il diritto all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Questi ultimi sono sempre più presenti nelle scuole italiane. Il Ministero dice che si tratta di 290mila alunni, su un totale di 7.286.000; in pratica il 4% (20-25 anni erano il 2% o poco più).

Il percorso formativo per le scuole

Su questi temi il percorso formativo di 25 ore Il PEI per una scuola inclusiva – Esempi commentati di progettazione del nuovo PEI, azioni e strategie rivolto alle scuole per l’anno scolastico 2022/2023 a cura di Salvatore Impellizzeri e Katia Perdichizzi, organizzato nell’ambito del progetto Insegnare per lasciare il segno – Un modo nuovo di apprendere/insegnare.

Il corso per i singoli docenti

Su questi argomenti il corso Guida alla compilazione del PEI 2022, in programma dal 5 ottobre, a cura di Katia Perdichizzi.