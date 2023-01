Inclusione scolastica: ecco perché riguarda tutti gli alunni e le loro peculiarità

Spesso quando si parla di inclusione a scuola si pensa subito all’inclusione degli alunni con disabilità, degli alunni stranieri, degli alunni con disturbi di apprendimento. La didattica inclusiva, però, non è solo questo: tutti gli alunni hanno caratteristiche uniche, peculiarità che li rendono, se vogliamo, differenti dagli altri. L’inclusione scolastica riguarda tutti. VAI AL CORSO

La scuola, a qualsiasi livello, ha la finalità di promuovere la crescita integrale della personalità di ogni studente. L’apprendimento significativo si sostanzia attraverso la relazione e il riconoscimento che tale apprendimento ha valore oltre la scuola.

Perché questo accada l’ambiente in cui l’apprendimento avviene è fondamentale. L’ambiente è inteso come luogo fisico, ma anche e soprattutto come luogo relazionale. Per apprendere lo studente si deve sentire abbastanza sicuro di poter rischiare di osare oltre ciò che sa, e potersi aprire ai compagni per potersi conoscere, poter condividere, poter cooperare. Tale sicurezza deriva dalla creazione di un ambiente in cui si percepisce che ci si prende cura e ci si assume delle responsabilità, in cui ci si sente parte attiva.

Molti insegnanti chiedono consigli pratici su come attivare processi inclusivi in aula, dove appunto la parola “inclusione” non resti un concetto astratto.

Su questi argomenti il corso Dinamiche di classe, inclusione e insegnamento, a cura di Claudia Matini, in programma dal 27 gennaio.

