Inclusione sociale: il progetto Kaleido Sport a Palermo per i giovani italiani e stranieri in difficoltà

Al Gonzaga campus di Palermo 75 giovani tra i 14 e i 25 anni potranno accedere a lezioni di italiano e attività sportive gratuitamente. La Polisportiva del Gonzaga Campus è partner del progetto “Kaleido Sport”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e Sport e Salute della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto è frutto della partnership tra numerosi attori del territorio, tra i quali Verga Basket, Polisportiva Gonzaga, Centro Astalli Palermo, Euromed Carrefour Sicilia – Europoa Direct Palermo, Associazione Pio La Torre e la FIP Sicilia.

Uno dei promotori, Vitangelo Denora dice: “Vogliamo essere sempre di più non una istituzione chiusa in sé stessa ma un centro culturale, educativo e sociale a servizio della crescita dei giovani e di un mondo più umano e più giusto“.

Le azioni del progetto

Le attività sportive sono basket, pallavolo e calcio a cui si aggiunge la possibilità di imparare bene l’italiano, anche attraverso lo sport, garanzia di una maggiore inclusione sociale. Parallelamente alla pratica sportiva ci sono anche i corsi di formazione come istruttore di minibasket come arbitri/ufficiali di campo.

A partecipare sono i giovani con minori opportunità economiche e sociali, i migranti, le persone a rischio marginalizzazione e NEET.

È stato allestito uno spazio in cui i partecipanti possano raccontare e condividere esperienze vissute all’interno ed al di fuori delle attività di progetto.

Vi sono poi attività collaterali, come eventi pubblici aperti alla cittadinanza, come la “Festa dello Sport” che prevede l’organizzazione di mini tornei sportivi delle discipline previste dal progetto e la “Festa dell’Europa e dei Giovani”. È prevista la creazione di uno sportello informativo sulle opportunità europee rivolte ai giovani per fornire informazioni su mobilità, tirocini, opportunità lavorative e altro ancora. Le attività extrasportive infatti prevedono incontri su temi come l’Unione Europea e Cittadinanza, su educazione alimentare e stili di vita sani, su opportunità di mobilità europea, legalità, integrazione e inclusione.

La scuola di italiano per stranieri ha l’obiettivo di far conoscere bene la lingua e la cultura italiana a coloro che, spesso, fuggiti da povertà, guerre e violenze, cercano un futuro di vita migliore. La scuola è organizzata in quattro corsi: A0 alfabetizzazione, A1, A2 per la carta di soggiorno e B1 per la cittadinanza.

Le persone che in questi anni di attività hanno usufruito della scuola d’Italiano provengono da 40 diversi Paesi e, fra questi, ci sono: Argentina, Brasile, Bangladesh, Sri Lanka, Tunisia, Marocco, Mauritius, Costa D’avorio, Ghana, Nigeria, Algeria, Lettonia e Ucraina.

Come partecipare

Per partecipare gratuitamente ai corsi di italiano per stranieri è possibile iscriversi il martedì, giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 presso il front office degli uffici del Gonzaga Campus.

Per info: [email protected]

Per partecipare gratuitamente alle attività sportive per i giovani dai 14 ai 25 anni, è possibile iscriversi dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, presso la segreteria della polisportiva.