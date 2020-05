Incoraggiare gli studenti alla didattica a distanza: premio per studenti calabresi

Incoraggiare gli studenti a fare uso della didattica a distanza è una premessa necessaria se si vuole realizzare una loro concreta ed efficace partecipazione alle lezioni. E non è una cattiva idea proporre un premio.

Ispirata dal motto “Giorni da trascorrere assieme con la Didattica a Distanza”, come racconta la DS Maria Carmen Aloi, dell’IC “Corrado Alvaro”di Chiaravalle Centrale (CZ), la scuola ha indetto un concorso interno dal titolo “#Andràtuttobene – Insieme si può”.

“Il premio – spiega la dirigente – è nato con l’obiettivo di costruire ed infondere speranza in questo periodo così delicato, attraverso le capacità creative degli alunni, educando così al rispetto delle regole per contribuire alla crescita di una società migliore, attenta e responsabile verso la collettività. Il concorso è stato motore di trasformazione di comportamenti e attitudini. Accolto dagli studenti e dalle loro famiglie con entusiasmo, è stato definito come una parentesi di serenità che ha reso roseo il periodo in cui bambini e ragazzi sono stati impegnati nella produzione degli elaborati”.

Il progetto Promosso per gli allievi di Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado, ha consentito la partecipazione di bambini e ragazzi, singolarmente o per gruppo classe, proponendo componimenti letterari, artistici e musicali, ispirati al tema concorsuale.

Il successo riscosso è stato tangibile dal numero elevato di elaborati, ben 108 opere prodotte e proposte all’attenzione della giuria, costituita dai membri del Consiglio di Istituto.

Tre le sezioni previste, 1. Sezione Artistica, Sezione Letteraria e Sezione Musicale,per ogni sezione sono stati attribuiti tre premi: primo, secondo e terzo classificato.

La Giuria ha inoltre attribuito tre menzioni d’onore per le varie Sezioni, ai lavori che si sono distinti veicolando il messaggio di speranza attraverso creatività nella forma e nel contenuto proposto. Rispettivamente i classificati per ogni sezione hanno visto attribuirsi: Primo premio: lettore mp3/mp4 32gb digitale del valore di € 50,00;

Secondo premio: gift card del valore di € 35,00 per acquisto libri presso libreria “Non ci resta che leggere” di Soverato;

Terzo premio: gift card del valore di € 25,00 per acquisto libri presso libreria “Non ci resta

che leggere” di Soverato;

Menzioni speciali: gift card del valore di € 20,00 per acquisto libri presso libreria “Non ci resta che leggere” di Soverato.