Indicazioni nazionali: Valditara vuole cambiarle, forse in nome della identità italiana. Ne parliamo con Italo Fiorin [INTERVISTA]

Le Indicazioni Nazionali rappresentano un aspetto cruciale del sistema educativo italiano, fungendo da guida per gli insegnanti e influenzando profondamente i metodi di insegnamento e l’apprendimento degli studenti.

Nella intervista a Italo Fiorin esploriamo la genesi delle Indicazioni Nazionali, partendo dal loro esordio nel 2007 fino alle recenti proposte di revisione compresa la decisione del ministro Valditara di riscrivere, almeno in parte, la premessa del documento.

Italo Fiorin era stato coordinatore della Commissione presieduta da Mauro Ceruti che aveva lavorato alla stesura delle Indicazioni. Indicazioni che si proponevano di rispondere a delle sfide culturali emergenti, influenzate da un contesto globale in rapido cambiamento e dall’esigenza di un approccio pedagogico più inclusivo e critico. L’attenzione era rivolta alla formazione di individui capaci di interagire in una società definita “liquida”, in cui le competenze trasversali assumono un’importanza pari o superiore alle conoscenze disciplinari strette.

Quali erano le parole chiave delle Indicazioni del 2007?

Innanzitutto Persona e Cittadinanza: al centro dell’attenzione ci sono lo studente come individuo e il suo sviluppo come cittadino consapevole, in grado di agire responsabilmente a livelli locale, nazionale e globale.

Comunità: la scuola viene concepita come una comunità di apprendimento, in cui la dimensione relazionale e il vivere democratico sono valorizzati.

Mondo: vengono affrontate le grandi sfide della contemporaneità, come la questione ambientale e le disuguaglianze, integrandole nel processo educativo per stimolare una consapevolezza critica nei giovani.

A suo tempo il lavoro di stesura delle Indicazioni richiese anche un dialogo aperto con la comunità scientifica e accademica, con l’obiettivo di mantenere le discipline come strumenti fondamentali per lo sviluppo del pensiero critico, pur aggiornandone l’approccio alla trasmissione e costruzione condivisa del sapere.

Dal 2012, le Indicazioni Nazionali sono state oggetto di rivedute sottolineature, con l’obiettivo di adeguarle ai cambiamenti socio-culturali e alle nuove necessità educative, tra cui l’integrazione delle competenze digitali e la risposta alle raccomandazioni europee in materia di educazione.

In queste settimane si è tornati a discutere di Indicazioni Nazionali, con non poche preoccupazioni riguardo alle possibili direzioni di questa revisione. I punti di domanda includono l’impatto di visioni politiche sull’educazione, l’interpretazione dell’identità nazionale, e il ruolo delle discipline scientifiche e umanistiche nell’insegnamento.