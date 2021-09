Indire, Luigina Mortari nominata nuova presidente

La professoressa Luigina Mortari è stata eletta dal ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, nuova presidente del Consiglio d’amministrazione Indire.

Luigina Mortari è docente ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Verona ed ha pubblicato diversi libri, l’ultimo dei quali dal titolo “La politica della cura. Prendere a cuore la vita”.

Il ministro Bianchi e tutto il mondo della scuola hanno rivolto alla nuova presidente l’augurio di buon lavoro.

L’Indire ha voluto ringraziare sentitamente il presidente uscente Giovanni Biondi per il fondamentale lavoro svolto nell’arco di trent’anni in favore della ricerca educativa e per lo sviluppo dell’ente a livello nazionale e internazionale.