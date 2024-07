Inizio anno scolastico: utilizzi, assegnazioni provvisorie e assunzioni. Tutte le operazioni – DIRETTA ore 15,00

Il nuovo anno scolastico è alle porte e alcune operazioni, come ad esempio le domande di assegnazioni provvisorie, sono in fase di svolgimento. Ci sono poi le nuove assunzioni, con migliaia di docenti che attendono di essere stabilizzati.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine di un evento collaterale al G7 Istruzione ha dichiarato: “Noi stiamo lanciando un grande piano di assunzioni: l’anno scorso sono state 40mila e progressivamente abbiamo calendarizzato già da settembre e poi per i prossimi ulteriori due anni l’assunzione di 70mila docenti e quindi devo dire che il nostro percorso di assunzione del personale precario sta proseguendo e sta proseguendo anche con riferimento ai docenti di sostegno che svolgono un ruolo particolarmente importante per i nostri giovani con disabilità”.

Senza dimenticare la carenza dei docenti di sostegno e la posizione del ministro Valditara, espressa qualche giorno fa alla Camera: “Con la procedura speciale per l’immissione in ruolo dei docenti in prima fascia delle Gps su posto di sostegno abbiamo coperto 18mila posti. La stessa procedura sarà utilizzata nuovamente. Per assicurare la continuità didattica, i nuovi docenti saranno tenuti al vincolo triennale. Aggiungo che con la nostra prima legge di bilancio abbiamo finanziato azioni per il trasporto per gli studenti con disabilità. Siamo intervenuti sul mutamento dei docenti di sostegno prevedendo percorsi innovativi gestiti da Indire. Riusciremo a dare una risposta a circa 75mila docenti di sostegno che non hanno avuto la possibilità di specializzarsi.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e delle nuove assunzioni in vista del prossimo anno scolastico parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 16 luglio alle ore 15,00, ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

