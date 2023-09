Inizio anno scolastico, Valditara: “In arrivo importanti novità. Auguri al personale della scuola, il cui ruolo è fondamentale”

Oggi, 1 settembre, inizia ufficialmente l’anno scolastico 2022/2023. Non si è fatto attendere l’augurio del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al personale scolastico e agli studenti, affidato a Twitter.

“Oggi ufficialmente si apre l’anno scolastico. Sarà un anno di importanti novità. Il mio augurio ed un forte ringraziamento vanno innanzitutto al personale della scuola il cui ruolo è fondamentale per il futuro dei nostri giovani”, ha esordito il capo del dicastero di Viale Trastevere.

Presentata ieri l’Agenda Sud

“Un pensiero particolare per gli studenti che nella scuola costruiscono le basi della loro vita. E infine l’auspicio che nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell’impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società”, ha concluso Valditara, all’indomani della sua visita a Caivano, luogo di degrado da cui partirà il progetto Agenda Sud, volto a contrastare la dispersione scolastica nel Mezzogiorno.

“La nostra volontà è di rendere le scuole degli efficaci poli e hub educativi, presìdi di sviluppo dei territori connessi con altre scuole, enti, istituzioni, associazioni del Terzo settore: una vera e propria rete grazie alla quale sarà possibile attivare, anche grazie a docenti aggiuntivi nelle aree più a rischio e a un maggior supporto anche nelle ore curricolari, azioni di sostegno psicologico e socio-educativo durante tutto il percorso di studi, percorsi formativi personalizzati, di orientamento e di accompagnamento. In particolare si finanzieranno azioni di supporto sociale e psicologico per quei ragazzi provenienti da contesti di particolare fragilità più a rischio dispersione. Inoltre, verrà messa in atto un’azione di sensibilizzazione sui temi della parità di genere, anche attraverso l’adozione di una specifica circolare ministeriale”, ha detto ieri il ministro Valditara.

