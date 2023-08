Inizio nuovo anno scolastico, al Covid non si pensa più?

Gentile Redazione,



ad un passo dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24 ancora nessun Vademecum da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per contrastare il Covid che non è affatto scomparso come si evince drammaticamente dalla recente impennata di contagi.

Per esempio, occorrerebbero chiare indicazioni rispetto alle possibili misure precauzionali per i docenti fragili come l’uso della mascherina che andrebbe perlomeno raccomandata ma sembra che il nominare tale fondamentale dispositivo di protezione sia diventato un tabù.

Un silenzio da parte delle istituzioni che appare una grave omissione di responsabilità.

Nel ringraziarvi, distinti saluti

Riccardo Ianniciello