Inizio orali maturità 2024: troppo stress per un voto che non è poi così importante nella vita? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Inizio orali maturità 2024: troppo stress per un voto che non è...

L’esame di maturità è uno dei momenti più importanti nella vita di un giovane. È spesso visto come un rito di passaggio che segna la fine della scuola superiore e l’inizio della vita adulta. Tuttavia, questo evento è anche accompagnato da un forte senso di ansia e stress. La domanda sorge spontanea: questa ansia è giustificata oppure è sproporzionata rispetto all’effettiva importanza del voto finale nella vita futura?

La pressione sociale e familiare

Uno dei motivi principali per cui molti studenti si sentono sopraffatti dall’ansia è la pressione sociale e familiare. I genitori, gli insegnanti e persino i coetanei possono alimentare la percezione che il voto di maturità determinerà il successo o il fallimento nella vita. Questa pressione può far sentire gli studenti come se stessero portando il peso del mondo sulle proprie spalle, aumentando così i livelli di stress.

L’importanza del voto di maturità

Sebbene il voto di maturità abbia un certo peso, soprattutto per l’accesso a determinate facoltà universitarie, la sua importanza tende a diminuire con il tempo. La vita professionale e personale di una persona è influenzata da una moltitudine di fattori, tra cui le competenze acquisite, le esperienze lavorative, le relazioni interpersonali e la capacità di adattamento. In molti settori, il voto di maturità diventa irrilevante non appena si entra nel mondo del lavoro.

Le conseguenze psicologiche dell’ansia

L‘ansia per l’esame di maturità può avere conseguenze psicologiche significative. Può influire negativamente sulla salute mentale e fisica degli studenti, portando a problemi come insonnia, depressione e attacchi di panico. È importante che gli studenti trovino modi per gestire lo stress, attraverso tecniche di rilassamento, attività fisica o il supporto di amici e familiari.

Un equilibrio necessario

È essenziale trovare un equilibrio tra la giusta quantità di ansia, che può servire da motivazione, e un livello eccessivo di stress, che può essere paralizzante. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a dare il loro meglio senza però sentire che il loro valore personale dipenda esclusivamente dal voto di maturità. La società, da parte sua, dovrebbe ridimensionare l’importanza attribuita a questo esame, riconoscendo che la vita è un percorso lungo e complesso, in cui il successo può essere raggiunto in molti modi diversi?