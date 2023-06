Inizio scuola 2023/24, tutte le date regione per regione

Le Regioni d’Italia hanno deliberato i calendari scolastici per l’a.s. 2023/24. I primi studenti ad entrare in classe saranno quelli di Bolzano, il 5 settembre 2023. Riportiamo di seguito i riferimenti per ogni regione.

ABRUZZO

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Termine lezioni: 8 giugno

BASILICATA

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Ponte di Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

BOLZANO

Inizio lezioni: 5 settembre 2023

Ponte di Ognissanti: dal 28 ottobre a 5 novembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: dal 10 al 18 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Ponte del 25 aprile: dal 25 al 28 aprile 2024

Pentecoste: dal 18 al 20 aprile 2024

Termine lezioni: 14 giugno 2024

Calendario scolastico 2023/2024 su 5 giorni settimanali

CALABRIA

Inizio lezioni: 14 settembre 2023

Ponte di Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Ponte del 25 aprile: dal 25 al 28 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

CAMPANIA

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Ponte di Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Ponte del 25 aprile: dal 25 al 28 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

Delibera della Giunta Regionale n. 249 del 04/05/2023

Calendario Scolastico a.s. 2023_2024

EMILIA-ROMAGNA

Inizio lezioni: 15 settembre 2023

Ponte di Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 6 giugno

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

LAZIO

Inizio lezioni: 15 settembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

Calendario scolastico 2023-2024

Circolare n. 473182 del 03/05/2023

LIGURIA

Inizio lezioni: 14 settembre 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Ponte del 1° maggio: dal 29 aprile al 1° maggio 2024.

Termine lezioni: 8 giugno

LOMBARDIA

Inizio lezioni: 12 settembre 2023 (5 settembre scuola infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

MARCHE

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 6 giugno

A discrezione delle istituzioni scolastiche, è possibile individuare fino a 3 giorni di sospensione dalle lezioni, esclusivamente tra le seguenti date:

3 novembre 2023;

4 novembre 2023;

9 dicembre 2023;

26 aprile 2024;

27 aprile 2024.

MOLISE

Inizio lezioni: 14 settembre 2023

Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Ponte del 1° maggio: dal 29 aprile al 1° maggio 2024

Termine lezioni: 8 giugno

PIEMONTE

Inizio lezioni: 11 settembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: dal 10 al 13 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Ponte del 25 aprile: dal 25 al 28 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

PUGLIA

Inizio lezioni: 14 settembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 7 giugno

SARDEGNA

Inizio lezioni: 14 settembre 2023

Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: 13 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile

Termine lezioni: 7 giugno

SICILIA

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno

TOSCANA

Inizio lezioni: 15 settembre 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 10 giugno

TRENTO

Inizio lezioni: 11 settembre 2023 (4 settembre scuola infanzia)

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Carnevale: dall’8 al 13 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 11 giugno (31 luglio scuole infanzia)

UMBRIA

Inizio lezioni: 13 settembre 2023

Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Termine lezioni: 8 giugno 2024

VALLE D’AOSTA

Inizio lezioni: 11 settembre 2023

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 10 dicembre 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2024

Fiera di S. Orso: 30 e 31 gennaio 2024

Vacanze di inverno: dal 12 al 14 febbraio 2024

Vacanze di Pasqua: dal 28 marzo al 1° aprile 2024

Ponte del 25 aprile: dal 25 al 28 aprile 2024

Termine lezioni: 6 giugno

VENETO