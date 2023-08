Inizio scuola 2023, Clavarino (USR): “in Liguria, il 14 settembre, oltre il 90% di docenti in cattedra”

In Liguria le scuole inizieranno il 14 settembre. Ma quale sarà la situazione? Ci saranno tutti i docenti in cattedra? A rispondere, ospite di Primocanale, il provveditore ligure Alessandro Clavarino:

“Stiamo lavorando in maniera alacre per mandare tutti i presidi che servono, oggi ci sarà la definizione delle reggenze con le scuole che devono essere coperte entro il 1° settembre. C’è la possibilità di coprire tutte le scuole ed è quello che faremo in giornata”.

“Stiamo lavorando anche sulle nomine dei supplenti dopo aver messo in ruolo oltre 700 persone in questa prima fase quindi andiamo a coprire gli altri posti che sono disponibili con le supplenze annuali e poi ci sarà per il momento dell’avvio delle lezioni una copertura superiore (voglio essere pessimista) al 90% dei posti. Sarà importante completare l’organico di sostegno, tutti gli specializzati sono stati nominati e andremo a coprire gli altri posti con le persone che sono nelle graduatorie incrociate e quindi sono fiducioso che tutti i docenti che devono essere nominati sulle classi di concorso e sui posti in classe per l’avvio delle lezioni”.

“La stessa cosa per il personale Ata su cui abbiamo già fatto le nomine a ruolo e ci apprestiamo a dare le supplenze” ha concluso Clavarino.