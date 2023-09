Inizio scuola 2023, quali zaini scolastici scegliere? Cosa sapere su costi, struttura e peso? L’indagine

Il Salvagente, la rivista a difesa dei consumatori per le truffe su beni di consumo, ha messo a confronto 8 tra i più venduti zaini scolastici. L’indagine è stata fatta su alcuni tra i prodotti più gettonati da studenti e studentesse e potenzialmente acquistabili dalle famiglie. I criteri su cui si è basata la ricerca sono: i costi, la struttura, il peso.

I trolley

Si vanno affermando sempre più, come si rileva dall’indagine, i trolley che possono essere trascinati sulle ruote, in modo da evitare che il peso di libri e quaderni sia caricato tutto sulle spalle. E i genitori sembrano essere disponibili a spendere qualcosa in più per evitare che il peso dello zaino faccia danni alla salute dei figli. I trolley possono avere una struttura incorporata, e sono i più diffusi, oppure sganciabile, questi ultimi permettono di staccare la struttura del carrello dallo zaino e garantiscono maggiore versatilità, perché possono essere usati come trolley o come semplice zaino a spalla. Possono essere un’opzione valida, avvisano gli esperti, se si prevede di usare lo zaino per viaggiare, per una gita, infatti il trolley infatti pesa di più di uno zaino tradizionale. Incide sulla scelta anche il modo in cui si va a scuola, se, per esempio, si percorre a piedi un tragitto medio o lungo da casa a scuola, o se si va in auto, inoltre bisogna considerare se a scuola ci sono scale, perché in quel caso il trasporto del trolley può essere complicato.

Il peso

Nel 2020 l’INAIL ha pubblicato il documento “Disposizioni anti Covid-19 ed ergonomia scolastica” nel quale spiega (per saperne di più https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-disposizioni-anti-covid-19-ed-ergonomia-scolastica.pdf ) che dice, tra l’altro: “I dati presenti in letteratura indicano che tra gli studenti i disturbi muscoloscheletrici (mal di schiena, dolore al collo e alle spalle) sono molto frequenti e tra i fattori di rischio responsabili della loro insorgenza sono implicati le posture errate, gli arredi (banchi e sedie) e gli zainetti. Le soluzioni che si sono rivelate più efficaci nel prevenirli sono il miglioramento del design degli arredi, l’educazione alla postura, la riduzione del peso degli zainetti e il loro corretto utilizzo”.

Già dal 2009 il Ministero della Salute in “Chiarimenti in merito al peso degli zainetti scolastici” ha stabilito che il peso dello zaino non deve superare il 10-15% del peso corporeo dell’alunno che lo indossa.

L’indagine

I fattori considerati nell’indagine sono: la struttura del trolley, il peso, il costo.

I trolley sono divisi in: due gruppi quelli fissi e quelli scomponibili. I primi incorporano all’interno dello zaino la struttura, con una barra telescopica che viene abbassata e scompare nello schienale. Quelli scomponibili (uno solo degli zaini dell’indagine ha queste caratteristiche) invece permettono di sganciare il carrello e rendono triplice l’uso dello zaino come trolley con spallacci a scomparsa, come zaino o come semplice zaino. La valutazione dell’indagine ha premiato questa versatilità. Altro fattore considerato a favore di quelle aziende che producono zaini scolastici, è l’imbottitura su bretelle e schienale, che è importante perché l’uso del trolley sia agevole e il peso della struttura non faccia pressione sulla schiena, o produca escoriazioni sulle spalle da parte degli spallacci.

Organizer, tasche, manico

Nell’acquisto di uno zaino spesso si sottovaluta il valore di tasche e organizer. L’indagine de Il Salvagente ha rilevato che tra gli otto presi in considerazione vi sono modelli più articolati con una tasca aggiuntiva, oppure un organizer con portapenne o portaoggetti, che facilitano la ricerca di oggetti.

Altro fattore interessante, e anche in questo caso non pienamente considerato, è il manico: l’indagine rivela che il manico ideale è spesso in tessuto, imbottito, ben cucito, con un’imbottitura morbida e un’ampiezza comoda e sicura.

Infine, lavare gli zaini è spesso un’operazione più complessa di quanto si immagini e pertanto l’indagine de il Salvagente contempla, tra i fattori di valutazione, le istruzioni di lavaggio: a freddo, con sapone neutro, a mano o con panno umido, premiando la possibilità del lavaggio in acqua, più agevole e rapida.

Per saperne di più https://ilsalvagente.it/2023/09/02/il-test-su-8-zaini-scolastici-il-peso-della-cultura-anche-per-le-nostre-tasche/?inf_contact_key=6786d92b715734b9d36368257c9a7ac81b0a3f0fd3ee5d9b43fb34c6613498d7