Inizio scuola 2024, Barbacci: “Voi studenti date vita alle aule. Gli insegnanti vi aiuteranno e ascolteranno le vostre necessità”

Nel suo consueto “Facciamo il punto” la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci ha parlato del rientro a scuola di milioni di alunni:

“Oggi tornano sui banchi circa un milione e mezzo di alunne e alunni, che saranno oltre sette milioni a partire da lunedì prossimo, quando si completerà il rientro in classe in tutte le Regioni. Anch’io nelle ultime settimane ho avuto modo di raccontare e commentare le tante criticità che ogni anno, da troppo tempo, restano irrisolte e non ci permettono di vedere realizzato ciò che sarebbe doveroso: una ripresa delle lezioni veramente ordinata e regolare”.

“Ho anche detto che questo riproporsi continuo dei problemi può essere evitato solo anticipando ancora di più tutte le operazioni necessarie, soprattutto le assunzioni del personale, perché ogni scuola possa avere effettivamente in servizio, dal 1° settembre, tutto l’organico di cui ha bisogno. Insegnanti, personale ATA, dirigenti”.

L’importanza dei banchi di scuola

“Oggi però non parlo di questo – spiega Barbacci – oggi voglio rivolgere un saluto affettuoso a bambine e bambini, ragazze e ragazzi che tornano ad animare con la loro presenza gli edifici scolastici. Siete voi a dare vita alle aule, con la vostra vivacità, la vostra freschezza, la vostra vitalità. Troverete persone più adulte di voi che hanno un compito importante, aiutarvi a imparare, a formarvi, a crescere. Lo faranno sollecitando, per questo, il vostro impegno, che è fondamentale; ma lo faranno, sempre, con la capacità e la disponibilità a prestare ascolto alle vostre necessità. I vostri insegnanti sanno per primi che il successo negli studi, un’espressione che non mi piace molto e che uso per brevità, dipende molto anche dalla qualità delle relazioni all’interno della comunità scolastica”.

“Anche da quelle con le vostre compagne e i vostri compagni, che vi raccomando di vivere il più possibile nel segno dell’amicizia, della sincerità, della solidarietà, dell’accoglienza per tutti e soprattutto per chi ha più bisogno. Nella vostra vita, anche da grandi, sarà in gran parte alle amiche e agli amici incontrati tra i banchi di scuola che continuerete a fare riferimento. Vi auguro di godere appieno questa parte irripetibile della vostra vita, e oggi di iniziare l’anno scolastico con entusiasmo ed energia”.